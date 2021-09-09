Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Депутати Гео Лерос та Микола Тищенко побилися в Раді
Яким був Молитовний сніданок 2021
Яким був Молитовний сніданок 2021
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
Російський міністр загинув під час навчань в Арктиці
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
"Операцію готували 18 місяців за підтримки США", – СNN випустив розслідування про справу "вагнерівців"
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
Нардепи ухвалили "закон про біткоїн"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні планують видавати сертифікат і після першої дози щеплення від ковіду

Умовно їх поділять на "зелений" і "жовтий". 

В Україні планують видавати сертифікат і після першої дози щеплення від ковіду
Фото: EPA/UPG

Українцям для внутрішнього користування планують видавати "зелений" і "жовтий" сертифікати про щеплення від ковіду

"Зелений" свідчитиме про завершення повного курсу вакцинації, "жовтий" – про отримання першої дози, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

За словами Кузіна, "жвотий" діятиме тільки протягом відведеного терміну між отримання першої і другої доз. 

Із "жовтим" сертифікатом можна буде відвідувати громадські місця в разі посилення карантинних обмежень. 

"Невеличка затримка зараз виникла саме з тим, як це технічно працюватиме. Зараз сертифікат генерується лише після двох доз. Було запроваджено так званий зелений та жовтий сертифікати. Зелений – це внутрішній сертифікат, який видається після двох доз, тобто людина повністю вакцинована. Жовтий сертифікат – це сертифікат після першої дози. Людина може користуватися тими самими послугами, відвідувати, наприклад, заклад харчування або спортивний заклад, але термін дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів", – зазначив головний санітарний лікар. 

Нагадаємо, поки що щеплені першою дозою українці можуть отримати у сімейного лікаря довідку про початок курсу вакцинації. Після другої вакцини можна отримати сертифікати для внутрішнього використання, а також окремо – для використання за кордоном. 

Довідка про перше щеплення необхідна для повернення в Україну з-за кордону без самоізоляції. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також