В Україні планують видавати сертифікат і після першої дози щеплення від ковіду

Умовно їх поділять на "зелений" і "жовтий".

Українцям для внутрішнього користування планують видавати "зелений" і "жовтий" сертифікати про щеплення від ковіду.

"Зелений" свідчитиме про завершення повного курсу вакцинації, "жовтий" – про отримання першої дози, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою.

За словами Кузіна, "жвотий" діятиме тільки протягом відведеного терміну між отримання першої і другої доз.

Із "жовтим" сертифікатом можна буде відвідувати громадські місця в разі посилення карантинних обмежень.

"Невеличка затримка зараз виникла саме з тим, як це технічно працюватиме. Зараз сертифікат генерується лише після двох доз. Було запроваджено так званий зелений та жовтий сертифікати. Зелений – це внутрішній сертифікат, який видається після двох доз, тобто людина повністю вакцинована. Жовтий сертифікат – це сертифікат після першої дози. Людина може користуватися тими самими послугами, відвідувати, наприклад, заклад харчування або спортивний заклад, але термін дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів", – зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, поки що щеплені першою дозою українці можуть отримати у сімейного лікаря довідку про початок курсу вакцинації. Після другої вакцини можна отримати сертифікати для внутрішнього використання, а також окремо – для використання за кордоном.

Довідка про перше щеплення необхідна для повернення в Україну з-за кордону без самоізоляції.