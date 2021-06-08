У МОЗ розповіли, як отримати сертифікат вакцинації від COVID-19

В Україні сертифікат про вакцинацію в паперовому вигляді можна отримати у сімейного лікаря.

Міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу видаватимуть сімейні лікарі після отримання пацієнтом двох доз щеплення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що сьогодні у світі існують дві форми сертифіката про вакцинацію - у паперовому та електронному вигляді.

“Деякі країни, в тому числі країни ЄС, прийняли рішення про введення електронних сертифікатів, і в ЄС прописано технічні вимоги до цього сертифіката. У той же час у позиції Євросоюзу є примітка, яка каже, що крім цифрових сертифікатів, країни-члени ЄС можуть використовувати і паперову форму. Для цього має бути підписана угода між країнами про визнання цих сертифікатів у вигляді обміну нотами, який проводять дипломати", - сказав Ляшко.

За словами міністра, в Україні сертифікат про вакцинацію в паперовому вигляді можна отримати у сімейного лікаря.

“Люди, які зробили два щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря, і він з медичної інформаційної системи може зробити цей документ. Він буде визнаватися в тих країнах, які визнають міжнародні сертифікати про вакцинацію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні.