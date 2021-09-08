Кабмін відклав перехід України у "жовту" зону

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося.

Про це стало відомо під час засідання уряду в середу.

"В Україні з початком осіннього періоду, на жаль, спостерігається погіршення епідемічної ситуації. За вчора в Україні зафіксовано понад 2700 випадків захворювання, і поступово ця цифра йде вгору. Тому задля уникнення можливих жорстких локдаунів чи обмежень ми маємо діяти на випередження. Ми повертаємось в режим роботи регулярних засідань комісії ТЕБ та НС. Вже найближчими днями відбудеться засідання, де буде розглядатися питання про встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки по всій країні", - сказав Шмигаль на початку засідання.

Він закликав українців не зволікати та вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

"Чим більше щеплень, тим менший ризик спалахів хвороби та менша завантаженість лікарень", - нагадав Шмигаль.

За словами міністра охорони здоров'я Ляшка, який виступав після прем'єра, перехід у "жовту" зону відбудеться не 13 вересня, як анонсувалось на початку цього тижня.

"Наслідуючи практику європейських країн та США ми пропонуємо якість життя вакцинованого населення до звичного. Тому цього тижня ми почали з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватися балансу захисту населення від коронавірусу та його благополуччям", - сказав Ляшко.

За його словами, більшість обмежень "жовтої" зони буде знято для вакцинованих колективів і їх відвідувачів.

"Як приклад, робота закладів освіти в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію хоча б однією дозою. І лише коли ця постанова набуде чинності, а це як мінімум сім днів з моменту розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС, де розглянути питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами "зеленого" рівня", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні - 13,4% від загальної кількості населення.