Світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що світ вийшов на плато захворюваності на коронавірусну недугу COVID-19.

Про це під час брифінгу заявила експертка ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Ми досягли плато, однак це плато на досить високому рівні", - зазначила вона.

За словами експертки ВООЗ, останнім часом щодня виявляють 4,4-4,5 млн випадків зараження і реєструють близько 72-78 тис. смертей. Проте в різних регіонах спостерігається різна ситуація.

Так, зазначила Керкхове, у Північній і Південній Америці спостерігається збільшення числа виявлених випадків і смертей, в Європі - зниження числа виявлених випадків і підвищення смертності, а в Африці цифри йдуть на спад.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - наголосила експертка.

Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 є не розкішшю, а способом убезпечити найбільш вразливі категорії населення.