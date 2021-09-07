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Світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

Пандемія триває вже 20 місяців.

Світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19, - ВООЗ
Фото: myseldon.com

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що світ вийшов на плато захворюваності на коронавірусну недугу COVID-19.

Про це під час брифінгу заявила експертка ВООЗ Марія Ван Керкхове.

"Ми досягли плато, однак це плато на досить високому рівні", - зазначила вона.

За словами експертки ВООЗ, останнім часом щодня виявляють 4,4-4,5 млн випадків зараження і реєструють близько 72-78 тис. смертей. Проте в різних регіонах спостерігається різна ситуація.

Так, зазначила Керкхове, у Північній і Південній Америці спостерігається збільшення числа виявлених випадків і смертей, в Європі - зниження числа виявлених випадків і підвищення смертності, а в Африці цифри йдуть на спад.

"Ситуація викликає стурбованість. Особливо з урахуванням того, що пандемія триває вже 20 місяців і у нас є інструменти для боротьби з пандемією", - наголосила експертка.

Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 є не розкішшю, а способом убезпечити найбільш вразливі категорії населення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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