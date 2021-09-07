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У школах вакцинували менше 60% персоналу при цілі 80%

Вчителям, учням і батькам загрожує дистанційка.

Фото: EPA/UPG

Менше 60% працівників закладів загальної середньої освіти в Україні отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Про це свідчать останні дані Міносвіти, надані агентству РБК-Україна.

В Україні зробили щеплення:

  • 157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;
  • 80 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;
  • 44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

Рівень вакцинації може відрізнятися залежно від регіону, але в Міносвіти немає цих даних.

Нагадаємо, що уже з 13 вересня Україна може вийти з "зеленої" в "жовту" зону карантину.

У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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