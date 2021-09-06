Україна зіграла внічию з чемпіонами світу у межах відбору на ЧС-2022 (оновлено)
Україна зіграла внічию з чемпіонами світу у межах відбору на ЧС-2022 (оновлено)
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
На Паралімпіаді-2020 завершилося останнє змагання: Україна втратила 5-е загальнокомандне місце
На Паралімпіаді-2020 завершилося останнє змагання: Україна втратила 5-е загальнокомандне місце
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
У Києві затримали квартирного злодія через вкрадені ним кросівки
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У неділю в Україні зробили менш ніж 42 тисячі щеплень від ковіду

Найбільше людей отримали вакцини Moderna і Pfizer.

У неділю в Україні зробили менш ніж 42 тисячі щеплень від ковіду
Фото: EPA/UPG

Учора, 5 серпня, в Україні проти COVID-19 щеплено 41 787 людей. Першу дозу вакцини отримали 12 367 людей, другою дозою щепилися 29 420 українців.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, минулої неділі щеплення проводилося 328 мобільними бригадами з імунізації,  973 пунктами щеплення та 347 центрами вакцинації населення.

Найбільше щеплень - 16 908 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 14 285 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 8 087 українців, вакцину AstraZeneca - 1 507 осіб.

Ще тисяча людей щепилися однодозовим препаратом Janssen.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено  5 581 418 людей, з них одну дозу отримали 5 581 416 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 4 208 085 людей. Загалом проведено 9 789 501 щеплення.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН закликав Україну вакцинувати вчителів і батьків, а не закривати школи. ЮНІСЕФ вважає, що "школи повинні закриватися на карантин через пандемію в останню чергу та відкриватися найпершими".

Як повідомляли, станом на 27 серпня хоча б одну дозу вакцини від ковіду отримали приблизно 52% освітян.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також