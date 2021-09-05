У трьох областях та Києві рівень захворюваності на ковід вищий за норми “зеленої зони”

На Луганщині, Львівщині та Полтавщині зафіксована негативна динаміка рівня госпіталізацій ковідних хворих.

В Україні у чотирьох регіонах України показники захворюваності на коронавірус не відповідають нормам "зеленої" зоні.

Так, згідно з інформацією МОЗу, станом на 5 вересня рівень захворюваності при нормі 75 хворих на 100 тисяч населення перевищено у Києві (107) та Луганській (135), Херсонській (85) і Чернівецькій (169) областях.

До них наближаються Одеська, Тернопільська та Харківська області.

Окрім того, у Луганській, Львівській і Полтавській областях зафіксована негативна динаміка рівня госпіталізацій ковідних хворих. Норма становить 50%, а у цих регіонах показник відповідно становить 97,2%, 53,8% і 64,5%.

Найбільше кисневих ліжок завантажено на Буковині – 37,5%.

Нагадаємо, 4 вересня в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусу. Найбільша кількість випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Відповідно до прогнозів Київської школи економіки, коефіцієнт виявлення нових випадків ковіду в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Незабаром країна може покинути "зелену" карантинну зону .

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зі свого боку вважає, що у листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, коли можуть ввести локдаун.