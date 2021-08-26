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Україна може повернутися до локдауну в листопаді, - головний санлікар Кузін

Якщо громадяни робитимуть щеплення та дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Україна може повернутися до локдауну в листопаді, - головний санлікар Кузін
Фото: uacrisis.org

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - сказав він.

Проте, зазначив Кузін, якщо українці будуть робити щеплення та дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Однак, за словами Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун запровадити на національному рівні.

На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах, але поки що найбільше страждають східні і західні.

Нагадаємо, з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а фактично єдиним значним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За останній тиждень 17 - 23 серпня було зареєстровано майже 9 тисяч нових випадків хвороби. Це на 29% більше ніж тиждень тому.

Київська школа економіки прогнозує, що в першій половині вересня Україна вийде з зеленої зони адаптивного карантину. Це означає, що в регіонах знову почнуть посилювати обмеження, пов'язані з запобіганням коронавірусу.

МОЗ раніше повідомляв, що не планує ключових змін у постанові про карантин. Зазначалося, що в разі збільшення захворюваності буде діяти адаптивний карантин з поетапним зонування регіонів, залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Але передбачаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Закладам та ТРЦ дозволять працювати за умови вакцинації 80% працівників. Приміщення з вакцинованим персоналом пропонується помічати спеціальними стікерами.

МОЗ також попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями.

До кінця року в Україні планують вакцинувати 50% дорослого населення.

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