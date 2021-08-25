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За минулу добу 20 739 українців отримали щеплення проти ковіду

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини.

За минулу добу 20 739 українців отримали щеплення проти ковіду
Фото: kievcity.gov.ua

В Україні за добу 23 серпня 20 739 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 8 272 особи, повністю імунізовані - 12 467.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Протягом доби працювали 254 мобільні бригади, 821 пункт щеплення та 301 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 5 108 074 людини, з них отримали одну дозу – 5 108 072. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 192 128 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 8 300 200 щеплень.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, наразі в Україні повністю вакциновані від коронавірусу – 3,14 млн осіб.

МОЗ раніше повідомляв, що не планує ключових змін у постанові про карантин. У разі збільшення захворюваності буде діяти адаптивний карантин з поетапним зонування регіонів, залежно від рівня епідеміологічної небезпеки. Але передбачаються певні обмеження для невакцинованих громадян. Закладам та ТРЦ дозволять працювати за умови вакцинації 80% працівників. Приміщення з вакцинованим персоналом пропонується помічати спеціальними стікерами.

МОЗ також попередило про можливість закриття гуртожитків з невакцинованими мешканцями.

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