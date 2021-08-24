Польща передала Україні 650 тис. доз вакцини від COVID-19

Найближчими днями у медичні заклади також доставлять засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори.

Фото: Віктор Ляшко

Уряд Польщі передав Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу в рамках гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова МОЗ України Віктор Ляшко.

"Дякую Уряду Польщі та пану Президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тис. вакцини Астразенека вже розвезено у регіони", - зазначив Ляшко у Facebook.

Він наголосив, що найближчими днями у медичні заклади також доставлять засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори.

Фото: Віктор Ляшко

AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Протягом 16-18 серпня в Україну надійшло майже 800 тисяч доз протиковідної вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, наразі в Україні повністю вакциновані від коронавірусу – 3,14 млн осіб. Загалом проведено 8 208 034 щеплення.