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Україна з початку тижня отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Частину зарезервують для других доз, решту отримають пункти щеплень.

Україна з початку тижня отримала майже 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Протягом 16-18 серпня в Україну надійшло майже 800 тисяч доз протиковідної вакцини AstraZeneca.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

16 серпня Україна отримала 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650,4 тис. доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тисяч доз від Литви.

Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.

AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Станом на ранок 19 серпня в Україні зробили 891 тисячу щеплень цією вакциною.

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