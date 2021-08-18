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Литва відправила в Україну другу партію з 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Очікується ще одна поставка в наступні тижні.

Литва відправила в Україну другу партію з 46 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: Unisef

Литва у вівторок, 17 серпня, відправила в Україну другу партію вакцини AstraZeneca, яка містить 46 тисяч доз.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Литви, пише "Делфі".

Загалом країна пообіцяла для України 131 тисячу доз вакцини. Перші 54 тисячі доз AstraZeneca Україні передали на початку серпня.

За рішенням уряду Литви загалом іноземним державам буде передано 220 тис. доз вакцини. Партії вакцини вже отримали Тайвань, Молдова і Грузія, а у вівторок 27,5 тис. доз відправили також у Вірменію.

Міністерство зазначає, що ця допомога Литви призначена країнам Східного партнерства та іншим країнам, які мають проблеми з регулярним доступом до вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зробили 8 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca, а від початку вакцинальної кампанії - 886 тисяч (включно з індійським CoviShield).

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