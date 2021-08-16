Кузін: спалах ковіду очікуємо в жовтні-листопаді

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що черговий пік захворюваності на ковід в України, як і 2020 року, прийдеться на жовтень-листопад.

Про це він сказав у інтерв'ю "Укрінформу".

"Найближчими днями ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми перебуваємо перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді", - сказав Кузін.

При цьому він підкреслив, що спалах може статися раніше, і закликав вакцинуватися від коронавірусу.

"Від відповідальної поведінки кожного з нас залежить те, наскільки швидко ми будемо заходити в жовту, помаранчеву або червону зону. Базові профілактичні речі, які стосувалися коронавірусної інфекції, так само ефективно діють і проти “Дельта”- штаму. Це уникнення місць масового скупчення, використання антисептиків, обробка рук, етикет чхання та інше", - додав головний санлікар.

За його словами, спалахи дельти частіше відбуваються в організованих колективах, тому їх потрібно вакцинувати в першу чергу.

Нагадаємо, що під час осіннього піку в 2020 році добова кількість випадків COVID-19 в Україні сягала 15-16 тисяч, а під час весняного в 2021 році - 19-20 тисяч.

Зараз цей показник менший 1500 випадків на добу.