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За добу в Україні зафіксували 417 нових випадків ковіду

14 пацієнтів померли, одужали - 248.

За добу в Україні зафіксували 417 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксовано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 31 дитина та 10 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 433 особи. 14 пацієнтів померли, одужали - 248. За добу протестовано: методом ПЛР – 10 238 осіб,  методом ІФА – 1 551 особа, експрестестами – 7 282 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 266 329 осіб, одужало – 2 197 075. Від ускладнень захворювання померли  53 269 людей.

Всього було здійснено 11 677 835 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо,  14 серпня в Україні було зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусу, а 13-го - 1353 випадки.

Станом на 12 серпня в Україні підтвердили 300 випадків зараження штамом коронавірусу "дельта".

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