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Від ковіду повністю щеплено понад 2,7 млн українців

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей.

Від ковіду повністю щеплено понад 2,7 млн українців
Фото: EPA/UPG

За суботу, 14 серпня в Україні від коронавірусу було вакциновано 76 148 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримала 46 371 людина, повністю імунізовані – 29 777 людей.

Протягом доби працювали 539 мобільних бригад, 1 545 пунктів щеплення і 376 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018.

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 409 698 щеплень.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти примусової вакцинації проти COVID-19, проте закликає робити щеплення.

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