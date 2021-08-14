Штат Представництва президента України у Криму збільшили

Представництво президента України в АРК тимчасово розмістять у Києві.

Гранична чисельність співробітників Представництва президента України у Криму збільшили з 35 до 45.

Це передбачено змінами до Указу від 17 жовтня 2019 року №758 "Питання Представництва президента України в Автономній Республіці Крим", що вніс президент Володимир Зеленський.

Також визнано доцільним тимчасове розміщення Представництва президента України в АРК у Києві, а одного із заступників Постійного Представника президента в АРК та окремих співробітників представництва – у Херсоні.

Також представництво президента в АРК надаватиме експертну, консультаційну, інформаційну та іншу підтримку з реалізації проєктів та заходів в рамках діяльності Кримської платформи.

Нагадаємо, загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 42.

Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму