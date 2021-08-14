Зеленський надав чинності рішенню РНБО "Про стан водних ресурсів України"

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".

Текст документу розміщений на сайті глави держави.

Зокрема, уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Крім того, планується ухвалити закон "Про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки (реєстраційний номер 5723).

МЗС, Мінфіну разом із Київською міською держадміністрацію за участю акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" доручено підготувати та направити офіційні звернення до уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення підписання договору генерального підряду для реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

Нагадаємо, 11 серпня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.