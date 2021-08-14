Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)
Нардепа Беленюка расисти намагалися спровокувати на конфлікт у центрі Києва (оновлено)
У російському Воронежі на зупинці вибухнув рейсовий автобус, є жертви
У російському Воронежі на зупинці вибухнув рейсовий автобус, є жертви
Суд вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн гривень
Суд вирішив конфіскувати у Киви 1,2 млн гривень
Рада напередодні осіннього старту. Кадрові зміни та перспективи важливих голосувань
Рада напередодні осіннього старту. Кадрові зміни та перспективи важливих голосувань
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Adidas продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро
Adidas продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро
Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"
Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"
Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 42 (оновлено)
Кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 42 (оновлено)
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
Суд МН17: Гіркін просить допомоги з РФ, терорист «Лєший» свідчить про військових з екіпажу «Бука»
ГоловнаПраво

Зеленський надав чинності рішенню РНБО "Про стан водних ресурсів України"

Уряду України, серед іншого, доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів.

Зеленський надав чинності рішенню РНБО "Про стан водних ресурсів України"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".

Текст документу розміщений на сайті глави держави.

Зокрема, уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Крім того, планується ухвалити закон "Про загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки (реєстраційний номер 5723).

МЗС, Мінфіну разом із Київською міською держадміністрацію за участю акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" доручено підготувати та направити офіційні звернення до уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення підписання договору генерального підряду для реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

Нагадаємо, 11 серпня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію економічної безпеки. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також