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Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки

Всі троє кандидатів набрали найвищий бал.

Обрано трьох фіналістів конкурсу на главу Бюро економічної безпеки
Тимофей Милованов
Фото: facebook/Національний банк України

В заключний етап конкурсу на главу Бюро економічної безпеки (БЕБ) пройшли глава Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.

Про це заявив голова конкурсної комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в п'ятницю після заслуховування попередньо відібраних 12-ти кандидатів.

"Всі три кандидата для мене були найсильнішими", - сказав Милованов під час засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду глави БЕБ.

За його словами, всі троє кандидатів набрали найвищий бал - сім балів за підсумками співбесіди.

Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах в структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Василь Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, при чому займає цю посаду втретє - раніше він обіймав її в 2003-2005 роках і в 2007-20014 роках. Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом Партії регіонів, депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.

Атілла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.

Бюро економічної безпеки, яке має запрацювати з 25 вересня, отримає повноваження податкової міліції (Державної фіскальної служби) та функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

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