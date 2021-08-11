У СІЗО Луцька помер чоловік, який убив сокирою дружину і доньку

У Луцькому слідчому ізоляторі помер 62-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини та доньки.

Смерть чоловіка зафіксували 10 серпня, орієнтовно о 21:00, повідомляє Суспільне.

Зі слів головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції Волині Олега Плазовського, крім померлого у камері перебувало ще четверо ув'язнених.

"Усі вони опитані слідчими. Було встановлено, що тілесних ушкоджень йому ніхто не завдавав. Щоб встановити остаточну причину смерті тіло направили на судовомедичну експертизу", - розповів речник обласної поліції.

За фактом смерті ув'язненого правоохоронці внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтями 115 та 140 кримінального кодексу України.

Як розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич, в Луцьке СІЗО викликали екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що з допомогою сокири вбив свою колишню дружину та 22-річну доньку.

Чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності. В травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини та доньки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловіку міру запобіжного заходу – 60 діб під вартою без права застави.