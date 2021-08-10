Прокуратура назвала розмір збитків від дрифту на Софійській площі

Прокуратура назвала орієнтовний розмір збитків, завданих дрифтом на Софійській площі в Києві. Попередньо, несанкціоновані зйомки за участю автомобілів завдали збитків на 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України.

"Встановлено, що до КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не звертались та свої дії не погоджували", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що пам’ятник Богданові Хмельницькому є пам'яткою мистецтва ХІХ століття, одним із символів Києва, а розташований поруч Софійський собор - пам’яткою архітектури ХІ століття, що входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір заподіяних збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн. На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення. Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках", - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомляли, на Софійській площі у Києві вранці 10 серпня кілька автомобілів влаштували рекламні дрифт-заїзди.

За словами колишнього міністра екології ігоря Шевченка, заїзди влаштувала компанія Red Bull за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника. Також відомо, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила у інстаграмі, проте згодом видалила відео.

Водночас міська влада Києва стверджує, що не давала жодних ніяких дозволів на організацію і проведення рекламних зйомок із використанням екстремальних елементів. КМДА звернулася до поліції з проханням розслідувати інцидент.

У МВС зазначили, що організаторам зйомок може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко різко розкритикував зйомки екстремального водіння біля Софії Київської. На думку Ткаченка, цей інцидент є приводом, щоб його міністерство "мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток".