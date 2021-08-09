Суд арештував замовника замаху на вбивство американця

У суботу, 7 серпня, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру організатору вбивства, який має подвійне громадянство (України і США), та його спільнику.

Як інформує пресслужба ДБР, замовника підозрюють в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), його співучасника – у пособництві у вчиненні закінченого замаху на вбивство, вчиненому на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункти 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Цього ж дня Печерський районний суд Києва обрав змовникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 серпня українські правоохоронці запобігли вбивству американця у США. Працівники ДБР затримали ініціатора злочину, який за 45 тис. доларів США замовив вбивство громадянина Америки з особистих мотивів, та його спільника, який підшукував виконавця в Україні.

Злочин планувався на території США у місті Балтимор штату Меріленд.