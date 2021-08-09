Кулеба: на переговорах Зеленського і Байдена буде три блоки питань

На перемовинах президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом буде три основні блоки питань. Про це за результатами візиту до Вашингтона повідомив у ефірі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Буде три блоки питань. Перший – це політичний. У нас зі США з 2008 року діє стратегічне партнерство. Але, безумовно, за цей час все змінилося. І це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Другий – безпека. Безумовно, протидія російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди і як будемо рухатися. Ми обговорювали декілька дуже конкретних ідей, наразі не можу ними поділитися", – зазначив міністр.

Третій блок – економічний. Кулеба зазначив, що Україна хотіла б "бачити більше американських грошей в україніській економіці".

"Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом, фінансовими установами, і готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, термінами реалізації, які передам на розгляд американської сторони", – повідомив він.

За результатами зустрічі президентів будуть підписані спільні документи, підготовка яких вже почалася.

Нагадаємо, що візит президента Зеленського до Вашингтона відбудеться 30 серпня.

4 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського. У межах візиту вони зустрілися з держсекретарем Ентоні Блінкеном, який наголосив на підтримці суверенітету України з боку Штатів.