США і Великобританія рекомендують своїм громадянам негайно летіти з Афганістану

США і Великобританія рекомендують своїм громадянам негайно залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами.
Про це пише Голос Америки.
“З огляду на умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть в Кабулі”, – йдеться в заяві посольства США в афганській столиці.
Насильство в Афганістані неухильно зростає відколи було оголошено про виведення іноземних військ з країни.
Ісламістський радикальний рух “Талібан” атакував безліч районів і майже подвоїв контрольовану бойовиками територію, захопивши кілька ключових прикордонних переходів.
Різко почастішали вбивства журналістів, правозахисників і урядовців. Дава Хан Менапала, директора урядового інформаційного центру, вбили під час п'ятничної молитви в Кабулі.
У кількох містах Афганістану тривають бої. 6 серпня таліби захопили Зарандж, столицю провінції Німруз, що стало першим захопленням адміністративного центру провінції з моменту початку виведення іноземних військ.
7 серпня бойовики “Талібану” захопили Шеберган, столицю провінції Джаузджан. У місті проживає колишній афганський воєначальник, маршал Абдул Рашид Дустум.
Посольство США в Кабулі випустило прес-реліз, засудивши наступ талібів на міста і закликавши бойовиків погодитися на припинення вогню і почати мирні переговори.
“Дії талібів з насильницького встановлення свого правління неприйнятні і суперечать заяві про підтримку врегулювання шляхом переговорів мирного процесу у місті Доха. Вони демонструють зневагу до благополуччя і прав цивільного населення і посилюють гуманітарну кризу в країні”, – йдеться в повідомленні.
Ситуація в Афганістані загострилася з початку травня, коли США та інші країни, наприклад Німеччина, почали виведення своїх сил з країни. Американці мають вивести війська до 31 серпня.
У травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців, починаючи з моменту обліку у 2009 році.
На початку липня "Талібан" заявив, що контролює 85% території Афганістану.
На початку серпня Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном.