США і Великобританія рекомендують своїм громадянам негайно летіти з Афганістану

США і Великобританія рекомендують своїм громадянам негайно залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами.

Про це пише Голос Америки.

“З огляду на умови безпеки і скорочення штату, можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Афганістані вкрай обмежені навіть в Кабулі”, – йдеться в заяві посольства США в афганській столиці.

Насильство в Афганістані неухильно зростає відколи було оголошено про виведення іноземних військ з країни.

Ісламістський радикальний рух “Талібан” атакував безліч районів і майже подвоїв контрольовану бойовиками територію, захопивши кілька ключових прикордонних переходів.

Різко почастішали вбивства журналістів, правозахисників і урядовців. Дава Хан Менапала, директора урядового інформаційного центру, вбили під час п'ятничної молитви в Кабулі.

У кількох містах Афганістану тривають бої. 6 серпня таліби захопили Зарандж, столицю провінції Німруз, що стало першим захопленням адміністративного центру провінції з моменту початку виведення іноземних військ.

7 серпня бойовики “Талібану” захопили Шеберган, столицю провінції Джаузджан. У місті проживає колишній афганський воєначальник, маршал Абдул Рашид Дустум.

Посольство США в Кабулі випустило прес-реліз, засудивши наступ талібів на міста і закликавши бойовиків погодитися на припинення вогню і почати мирні переговори.

“Дії талібів з насильницького встановлення свого правління неприйнятні і суперечать заяві про підтримку врегулювання шляхом переговорів мирного процесу у місті Доха. Вони демонструють зневагу до благополуччя і прав цивільного населення і посилюють гуманітарну кризу в країні”, – йдеться в повідомленні.

Ситуація в Афганістані загострилася з початку травня, коли США та інші країни, наприклад Німеччина, почали виведення своїх сил з країни. Американці мають вивести війська до 31 серпня.

У травні-червні 2021 року в Афганістані було вбито або поранено 2400 мирних мешканців. Це найбільший показник для цих місяців, починаючи з моменту обліку у 2009 році.

На початку липня "Талібан" заявив, що контролює 85% території Афганістану.

На початку серпня Росія вдвічі збільшила кількість військової техніки для навчань на кордоні з Афганістаном.