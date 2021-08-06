Зустріч Байдена і Зеленського визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки, - Кулеба

Зустріч президентів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського визначить динаміку двосторонніх відносин обох країн на наступні роки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готуємо першу зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки, і це без перебільшення буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки", - сказав він журналістам у Вашингтоні в п'ятницю.

Кулеба зазначив, що він та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели "дуже предметні розмови з ключовими партнерами" - державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.

"Обидві розмови були предметними, конструктивними, дружніми, і ми проговорили саме домовленості, на які вийдуть президенти", - додав він.

Кулеба повідомив, що Україна веде переговори з американською стороною щодо формату візиту президента України до Вашингтона.

У свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Зеленський приїде до Вашингтона з новою візією відносин України із США.

"Президент приїде з абсолютно новою візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами. Це буде вперше за історію незалежності України, коли ми маємо чітку стратегію, як ми бачимо розвиток наших стратегічних партнерських відносин", - пояснив Єрмак.

Глава Офісу президента зазначив, що під час візиту вони переконалися, що Сполучені Штати чекають на приїзд президента України до Вашингтона.

"Усі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит. І зустріч із президентом Байденом. Тому ми ще раз переконалися, що Сполучені Штати є дійсно стратегічним партнером України, ми це почули неодноразово. Ми почули, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів", - наголосив він.

Нагадаємо, 4 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського.

Візит президента Зеленського до Вашингтона відбудеться 30 серпня.