Прощання відбудеться у суботу, 7 серпня, в Будинку офіційних прийомів на вул. Грушевського, 22.

Першого голову Служби безпеки України, експрем’єр-міністра України, колишнього міністра оборони і секретаря РНБО Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 5 серпня.

Документ передбачає виділення Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету міністрів 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням.

Міністерству оборони за участю Служби безпеки доручається вжити заходів, необхідних для віддання військових почестей Євгенові Марчуку.

Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у суботу, 7 серпня, з 12:00 по 15:00, в Будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22.

Український державний діяч, генерал армії України Євген Марчук помер 5 серпня на 81-му році життя. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.