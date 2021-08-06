Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Модуль більшої вартості: чому не все так просто з безплатною оцінкою житла
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна злетіла на 24 позиції в медальному заліку Олімпіади-2020
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
​Зеленський - жителям окупованого Донбасу: любиш Росію - їдь у Росію
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Готується звільнення начальника поліції Києва, - джерела
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Ситник розповів, як НАБУ дізналося про перебування Чауса у Феофанії
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
ГоловнаПолітика

Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі

Прощання відбудеться у суботу, 7 серпня, в Будинку офіційних прийомів на вул. Грушевського, 22.

Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі
Евгений Марчук

Першого голову Служби безпеки України, експрем’єр-міністра України, колишнього міністра оборони і секретаря РНБО Євгена Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 5 серпня.

Документ передбачає виділення Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету міністрів 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням.

Міністерству оборони за участю Служби безпеки доручається вжити заходів, необхідних для віддання військових почестей Євгенові Марчуку.

Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться у суботу, 7 серпня, з 12:00 по 15:00, в Будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22.

Український державний діяч, генерал армії України Євген Марчук помер 5 серпня на 81-му році життя. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також