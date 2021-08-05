Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Глава ВООЗ закликав запровадити мораторій на щеплення третьою дозою COVID-вакцини
Помер Євген Марчук
Помер Євген Марчук
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаПолітика

Мер Конотопа облив нардепа Качуру водою на засіданні міськради

Пляшку з водою на засідання приніс сам Качура, щоб дорікнути її чистотою. 

Мер Конотопа Артем Семеніхін на засіданні міської ради облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру

Качура в коментарі LB.ua сказав, що розповідав на засіданні про "проблеми міста".

"Про те, що не ремонтуються дороги, зупиняються підприємства. Семеніхін мене облив водою. Потім зразу ж прибігла його охорона, яка мене почала відштовхувати. Вони, до речі, порушили закон. Були в цивільному, а не формі. Просто Семеніхін не захотів почути правду про проблеми в місті", – вважає депутат. 

Качура приніс на засідання пляшку з водою, щоб привернути увагу влади до очищення води в місті, пише delo.

Качура додав, що народні депутати зверталися до міської влади з проханням вирішити ці питання, але рішення нібито блокуються. Після цього він поставив перед мером пляшку з водою, яку, за словами депутата, набрали з крану. 

Глава міста натомість відповів, що центральна влада не поспішає виділяти кошти, зокрема, і на водопровід. Семеніхін сказав, що Качура "перегрівся" і йому треба "отрезвитися конотопською водичкою", після чого відкрив пляшку і перехилив її на депутата. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також