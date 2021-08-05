Пляшку з водою на засідання приніс сам Качура, щоб дорікнути її чистотою.

Мер Конотопа Артем Семеніхін на засіданні міської ради облив водою народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качуру.

Качура в коментарі LB.ua сказав, що розповідав на засіданні про "проблеми міста".

"Про те, що не ремонтуються дороги, зупиняються підприємства. Семеніхін мене облив водою. Потім зразу ж прибігла його охорона, яка мене почала відштовхувати. Вони, до речі, порушили закон. Були в цивільному, а не формі. Просто Семеніхін не захотів почути правду про проблеми в місті", – вважає депутат.

Качура приніс на засідання пляшку з водою, щоб привернути увагу влади до очищення води в місті, пише delo.

Качура додав, що народні депутати зверталися до міської влади з проханням вирішити ці питання, але рішення нібито блокуються. Після цього він поставив перед мером пляшку з водою, яку, за словами депутата, набрали з крану.

Глава міста натомість відповів, що центральна влада не поспішає виділяти кошти, зокрема, і на водопровід. Семеніхін сказав, що Качура "перегрівся" і йому треба "отрезвитися конотопською водичкою", після чого відкрив пляшку і перехилив її на депутата.