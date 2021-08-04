​У Конотопі крадій для уникнення відповідальності спалив свій дім та прикидався жінкою

Поліція Конотопу викрила 23-річного місцевого мешканця, причетного до низки крадіжок: викрадення велосипеда, а також крадіжок з продуктових магазинів, супермаркетів та, навіть із благодійних скриньок.

По це повідомила пресслужба Нацполіції.

У поліцію звернувся 27 річний житель Конотопу, який розповів, що, перебуваючи на роботі, він помітив як невідомий чоловік на велосипеді під’їхав до його велосипеда, пересів на нього та поїхав геть. Натомість залишив свій старенький велосипед. Побачивши це, чоловік з другом кинулись наздоганяти крадія, і той кинув викрадений транспорт і побіг тікати.

Після цього потерпілий звернувся до поліції аби встановити та розшукати зловмисника. Правоохоронці встановили його особу та невдовзі - затримали.

"Зрозумівши, що правоохоронці зацікавилися ним, зловмисник почав вдаватися до методів конспірації. Він навмисне підпалив свій будинок, а потім через своїх знайомих розпустив чутки про те, що поїхав на заробітки та постійне проживання до іншого регіону через втрату житла. Цим самим чоловік розраховував уникнути відповідальності за скоєні правопорушення. Він по декілька разів на день почав змінювати свій одяг, взуття, головні убори та вдягати медичні маски. В деяких випадках - навіть перевдягався у жіночий одяг", - розповіли в поліції.

Наразі відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 186 "грабіж" та ст. 185 "крадіжка" Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, з 1 січня змінився максимальний розмір дрібної крадіжки - до 227 гривень.