Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
США вимагають від 24 російських дипломатів покинути країну протягом місяця
США вимагають від 24 російських дипломатів покинути країну протягом місяця
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
В Одесі чоловіка застрелили у дворі багатоповерхівки
В Одесі чоловіка застрелили у дворі багатоповерхівки
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Вчинив самогубство четвертий правоохоронець, який захищав Капітолій під час штурму
Вчинив самогубство четвертий правоохоронець, який захищав Капітолій під час штурму
ГоловнаСуспільствоПодії

Молдова надіслала Україні запит на допит Чауса і ще 12 українців, – ЗМІ

За даними молдовської прокуратури, українці використовували підробні паспорти та особистості. 

Молдова надіслала Україні запит на допит Чауса і ще 12 українців, – ЗМІ
Фото: podrobrosti.ua

Молдова надіслала Україні запит на допит колишнього судді Миколи Чауса і ще 12 українців. Про це з посиланням на джерела "Цензор.нет" пише головред видання Юрій Бутусов.

За даними джерел, запит стосується співробітників посольства України в Республіці Молдова та використовуваних ним авто.

"Повідомляємо, що в ході розслідування кримінальної справи на основі зібраних на цьому етапі доказів були встановлені розумні дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби та паспорти в діях щодо організації та безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України Миколи Чауса", – йдеться в запиті.

Фото: Юрій Бутусов
Фото: Facebook Юрій Бутусов

Також у ньому зазначається, що "в розслідуванні кримінальної справи є обгрунтовані дані про використання підробних паспортів та підробних особистостей, при перетинанні ними державного кордону Республіки Молдова".

Молдова просить поставити Чаусу питання щодо того, що трапилося в день його зникнення, чи знає він осіб, які його викрали, скільки людей були в цьому задіяні, де його утримували, де він зараз та яку шкоду йому завдали.

Нагадаємо, що сьогодні детективи НАБУ затримали Чауса в приміщенні лікарні "Феофанія". Завтра йому мають обирати запобіжний захід. Після того, як Чаус раптово знайшовся в селі на Вінничині і був вивезений правоохоронцями, його місце перебування було невідомо. НАБУ говорило, що Чаус в СБУ, СБУ це спростовувала. 

Колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також