Молдова надіслала Україні запит на допит Чауса і ще 12 українців, – ЗМІ

Молдова надіслала Україні запит на допит колишнього судді Миколи Чауса і ще 12 українців. Про це з посиланням на джерела "Цензор.нет" пише головред видання Юрій Бутусов.

За даними джерел, запит стосується співробітників посольства України в Республіці Молдова та використовуваних ним авто.

"Повідомляємо, що в ході розслідування кримінальної справи на основі зібраних на цьому етапі доказів були встановлені розумні дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби та паспорти в діях щодо організації та безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України Миколи Чауса", – йдеться в запиті.

Фото: Юрій Бутусов

Фото: Facebook Юрій Бутусов

Також у ньому зазначається, що "в розслідуванні кримінальної справи є обгрунтовані дані про використання підробних паспортів та підробних особистостей, при перетинанні ними державного кордону Республіки Молдова".

Молдова просить поставити Чаусу питання щодо того, що трапилося в день його зникнення, чи знає він осіб, які його викрали, скільки людей були в цьому задіяні, де його утримували, де він зараз та яку шкоду йому завдали.

Нагадаємо, що сьогодні детективи НАБУ затримали Чауса в приміщенні лікарні "Феофанія". Завтра йому мають обирати запобіжний захід. Після того, як Чаус раптово знайшовся в селі на Вінничині і був вивезений правоохоронцями, його місце перебування було невідомо. НАБУ говорило, що Чаус в СБУ, СБУ це спростовувала.

Колишній суддя з 2017 року ховався від НАБУ в Молдові, але на початку квітня Чаус зник у центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням. Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.