Чернишов: Ключове завдання нової регіональної політики – стимулювання економічного розвитку регіонів

У державній політиці до 2027 році визначені функціональні типи територій, які допомагають розкривати потенціал кожної окремої громади.

Державна стратегія регіонального розвитку до 2027 року визначає в Україні так звані функціональні типи територій – інструмент, який допомагає розкривати прихований потенціал кожної громади та кожного населеного пункту. Про це міністро розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив у коментарі OBOZREVATEL, наведеному пресслужбою міністерства.

"Ключове завдання нової регіональної політики – стимулювання економічного розвитку регіонів. Відтепер у фокусі не лише області у їхніх межах, але й функціональні типи територій, які об’єднують різні території країни за схожістю і потенціалом для розвитку. Наприклад, ми бачимо, з якими викликами та проблемами стикаються жителі віддалених українських сіл. Це і подекуди відсутність централізованого водопостачання, і проблеми з Інтернетом, і погане транспортне сполучення. Ці проблеми потрібно вирішувати комплексно, як на Чернігівщині, так і на Львівщині. Саме тому ми виділяємо подібні функціональні типи територій", – пояснив Олексій Чернишов.

У фокусі Державної стратегії регіонального розвитку будуть села та центри економічного зростання, прикордонні території, гірські території українських Карпат та природно-заповідні зони.

Введення функціональних типів територій не передбачає внесення жодних змін до Конституції, створення нових органів влади на місцях чи формування окремого бюджету. Йдеться про умовне об’єднання територій за ознаками специфічних потреб і схожого потенціалу розвитку.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов закликав представників громад не зволікати з розбудовою мережі індустріальних парків.