Директор природного парку в дельті Дніпра отримав підозру за незаконний вилов риби

За два роки понад норми виловили 157 тонн.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору Національного природного парку "Нижньодніпровський" Олексію Чачібаї.

Про це повідомляється на сайті ДБР та Херсонської обласної прокуратури.

"У період 2019—2020 років керівник нацпарку та його заступник допустили масштабний понаднормовий вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт вже вичерпаний і вилов треба негайно припинити. Посадовці цього не зробили, тож промисловий лов продовжився. Загалом за цей період було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби", - вважає слідство.

Директору національного парку інкримінують службову халатність (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвела до збитків на суму 62 млн гривень.

Його заступнику повідомили про підозру в липні.

Національний природний парк "Нижньодніпровський" площею понад 80 тис. га розташований на півдні Херсонської області. Його основою є дельта Дніпра, яка, на відміну від верхньої течії, зберегла свій відносно природний стан.

Національний парк було створено указом президента Петра Порошенка у листопаді 2015 року.