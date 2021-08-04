Екскомроти харківського "Беркуту" повідомили про підозру у вбивстві трьох майданівців і пораненні десятків інших

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру роти харківського "Беркуту".

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

"Підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України <...>, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту", - вважає слідство.

Терористичний акт полягав у невибірковому застосуванні міліціонерами "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Внаслідок цього 18 лютого 2014 року загинули троє мітингувальників, 11 чоловік отримали тяжкі тілесні ушкодження, 59 - середньої тяжкості, 129 - легкі.

Підозрюваному інкримінують цілу низку статей Кримінального кодексу: ч.4 ст.41, ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади, в редакції від 07.04.2011), ч.4, ст.41, ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт, в редакції від 21.09.2006), ч.4 ст.41, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню мітингів); ч.4 ст.41, ч.3 ст.27, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, в редакції від 05.11.2009), ч.4 ст.41, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство); ч.4 ст.41, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне пошкодження).

Нагадаємо, що у червні 2021 року суд виніс двом беркутівцям перший реальний вирок у справах Майдану - вони отримали по три роки позбавлення волі.