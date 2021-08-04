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23-річний водій на Porsche Cayman розбився на смерть у Львові

Автомобіль вилетів на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Фото: Національна поліція

На околиці Львова вночі 4 серпня розбився на смерть 23-річний водій автомобіля Porsche Cayman.

Про це повідомили в місцевих управліннях Національної поліції та ДСНС.

Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху на дорозі на Брюховичі, де автомобіль врізався у зустрічну вантажівку Man TGM під управлінням 32-річного мешканця одного з сіл Стрийського району. Він не постраждав, тоді як водій Porsche загинув на місці. Рятувальникам довелося розрізати метал спеціальними ножицями, щоб витягти тіло загиблого.

За цим фактом відкрито провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Нагадаємо, що кілька днів тому на Черкащині у ДТП загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та 12-річна донька.

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