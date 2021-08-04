На околиці Львова вночі 4 серпня розбився на смерть 23-річний водій автомобіля Porsche Cayman.
Про це повідомили в місцевих управліннях Національної поліції та ДСНС.
Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху на дорозі на Брюховичі, де автомобіль врізався у зустрічну вантажівку Man TGM під управлінням 32-річного мешканця одного з сіл Стрийського району. Він не постраждав, тоді як водій Porsche загинув на місці. Рятувальникам довелося розрізати метал спеціальними ножицями, щоб витягти тіло загиблого.
За цим фактом відкрито провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що кілька днів тому на Черкащині у ДТП загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та 12-річна донька.