У Києві водій таксі вдарив ножем пасажира через політичну суперечку

Водій таксі вирішив виразити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни. Пасажир - громадянин США - вступився за честь обох країн.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

У Києві політична суперечка між водієм сервісу таксі Bolt та пасажиром переросла у різанину. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що 1 серпня у Печерському районі столиці під час руху в таксі між водієм та пасажиром виник конфлікт.

За інформацією Telegram-каналу “Київ оперативний”, у розмові з пасажиром водій таксі вирішив виразити своє геополітичне бачення стосовно України та Грузії, ображаючи при цьому обидві країни. Пасажир - громадянин США - вступився за честь обох країн.

У результаті чоловік попросив зупинити автівку, аби відмовитися від послуги. Після цього сварка переросла у штовханину, під час якої пасажир отримав ножове поранення стегна та живота.

Потерпілого терміново госпіталізували до реанімації лікарні.

Одразу після скоєного водій таксі сів у авто та спробував втекти з місця злочину. Проте поліцейські його розшукали та затримали.

В результаті обшуку в салоні авто правоохоронці вилучили складений ніж зі слідами бурого кольору, який направили на експертизу.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Водію таксі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці просять суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, трьох учасників злочинного угруповання, які у вересні минулого року напали на офіс у Харкові та заволоділи 1,2 млн доларів США, судитимуть за розбій та бандитизм.