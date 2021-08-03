​Знятий в Києві кліп потрапив до рейтингу 100 найкращих музичних відео всіх часів за версією Rolling Stone

Видання Rolling Stone опублікувало рейтинг 100 кращих кліпів усіх часів на честь 40-річчя каналу MTV. На 20 місці опинилося відео, зняте в Києві.
Про це пише "Новое время".
Рейтинг очолив кліп на пісню Beyonce Formation, яку журнал назвав найкращою в 2016 році. На другому місці - відео на пісню Джонні Кеша Hurt, а на третьому - Мадонна з кліпом на трек Vogue. Четверте місце зайняв Childish Gambino з його This Is America.
Замкнув 20-ку кліп на пісню Nobody Speak американського діджея DJ Shadow і хіп-хоп дуету Run the Jewels. Зйомки відео проводили в Українському домі у центрі Києва. У сатиричному кліпі показують, як насправді проходять міжнародні політичні наради за зачиненими дверима.
Перша двадцятка найкращих кліпів усіх часів за версією Rolling Stone виглядає так:
- Beyonce — Formation
- Johnny Cash — Hurt
- Madonna — Vogue
- Childish Gambino — This Is America
- New Order — The Perfect Kiss
- Beastie Boys — Sabotage
- D’Angelo — Untitled (How Does It Feel?)
- Peter Gabriel — Sledgehammer
- Guns N 'Roses — November Rain
- Michael Jackson — Billie Jean
- George Michael — Freedom '90
- Beyonce — Single Ladies (Put a Ring on It)
- Nirvana — Smells Like Teen Spirit
- A-ha — Take on Me
- The White Stripes — Fell in Love With a Girl
- Missy Elliott — The Rain (Supa Dupa Fly)
- Duran Duran — Hungry Like the Wolf
- Prince — Kiss
- Radiohead — Paranoid Android
- DJ Shadow feat. Run the Jewels — Nobody Speak
Нагадаємо, у 2017 році кліп з піснею "L'chaim" (To Life!) Ізраїльського співака Гад Ельбаза, який знімався в Києві разом з українськими акторами, набрав більш як 5 млн переглядів на Youtube за два місяці.