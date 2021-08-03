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​Знятий в Києві кліп потрапив до рейтингу 100 найкращих музичних відео всіх часів за версією Rolling Stone

Кліп на пісню Nobody Speak американського діджея DJ Shadow і хіп-хоп дуету Run the Jewels замкнув 20-ку списку.

​Знятий в Києві кліп потрапив до рейтингу 100 найкращих музичних відео всіх часів за версією Rolling Stone
Фото: Скріншот відео

Видання Rolling Stone опублікувало рейтинг 100 кращих кліпів усіх часів на честь 40-річчя каналу MTV. На 20 місці опинилося відео, зняте в Києві.

Про це  пише "Новое время".

Рейтинг очолив кліп на пісню Beyonce Formation, яку журнал назвав найкращою в 2016 році. На другому місці - відео на пісню Джонні Кеша Hurt, а на третьому - Мадонна з кліпом на трек Vogue. Четверте місце зайняв Childish Gambino з його This Is America.

Замкнув 20-ку кліп на пісню Nobody Speak американського діджея DJ Shadow і хіп-хоп дуету Run the Jewels. Зйомки відео проводили в Українському домі у центрі Києва. У сатиричному кліпі показують, як насправді проходять міжнародні політичні наради за зачиненими дверима.

Перша двадцятка найкращих кліпів усіх часів за версією Rolling Stone виглядає так:

  1.     Beyonce — Formation
  2.     Johnny Cash — Hurt
  3.     Madonna — Vogue
  4.     Childish Gambino — This Is America
  5.     New Order — The Perfect Kiss
  6.     Beastie Boys — Sabotage
  7.     D’Angelo — Untitled (How Does It Feel?)
  8.     Peter Gabriel — Sledgehammer
  9.     Guns N 'Roses — November Rain
  10.     Michael Jackson — Billie Jean
  11.     George Michael — Freedom '90
  12.     Beyonce — Single Ladies (Put a Ring on It)
  13.     Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  14.     A-ha — Take on Me
  15.     The White Stripes — Fell in Love With a Girl
  16.     Missy Elliott — The Rain (Supa Dupa Fly)
  17.     Duran Duran — Hungry Like the Wolf
  18.     Prince — Kiss
  19.     Radiohead — Paranoid Android
  20.     DJ Shadow feat. Run the Jewels — Nobody Speak

Нагадаємо, у 2017 році кліп з піснею "L'chaim" (To Life!) Ізраїльського співака Гад Ельбаза, який знімався в Києві разом з українськими акторами, набрав більш як 5 млн переглядів на Youtube за два місяці.

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