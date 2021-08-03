​Знятий в Києві кліп потрапив до рейтингу 100 найкращих музичних відео всіх часів за версією Rolling Stone

Видання Rolling Stone опублікувало рейтинг 100 кращих кліпів усіх часів на честь 40-річчя каналу MTV. На 20 місці опинилося відео, зняте в Києві.

Про це пише "Новое время".

Рейтинг очолив кліп на пісню Beyonce Formation, яку журнал назвав найкращою в 2016 році. На другому місці - відео на пісню Джонні Кеша Hurt, а на третьому - Мадонна з кліпом на трек Vogue. Четверте місце зайняв Childish Gambino з його This Is America.

Замкнув 20-ку кліп на пісню Nobody Speak американського діджея DJ Shadow і хіп-хоп дуету Run the Jewels. Зйомки відео проводили в Українському домі у центрі Києва. У сатиричному кліпі показують, як насправді проходять міжнародні політичні наради за зачиненими дверима.

Перша двадцятка найкращих кліпів усіх часів за версією Rolling Stone виглядає так:

Beyonce — Formation Johnny Cash — Hurt Madonna — Vogue Childish Gambino — This Is America New Order — The Perfect Kiss Beastie Boys — Sabotage D’Angelo — Untitled (How Does It Feel?) Peter Gabriel — Sledgehammer Guns N 'Roses — November Rain Michael Jackson — Billie Jean George Michael — Freedom '90 Beyonce — Single Ladies (Put a Ring on It) Nirvana — Smells Like Teen Spirit A-ha — Take on Me The White Stripes — Fell in Love With a Girl Missy Elliott — The Rain (Supa Dupa Fly) Duran Duran — Hungry Like the Wolf Prince — Kiss Radiohead — Paranoid Android DJ Shadow feat. Run the Jewels — Nobody Speak

Нагадаємо, у 2017 році кліп з піснею "L'chaim" (To Life!) Ізраїльського співака Гад Ельбаза, який знімався в Києві разом з українськими акторами, набрав більш як 5 млн переглядів на Youtube за два місяці.