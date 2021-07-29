Рада з держпідтримки кінематографії затвердила перелік переможців конкурсного відбору Держкіно

Рада з державної підтримки кінематографії затвердила перелік переможців 16-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, Рада ухвалила рішення внести до переліку переможців 16-го конкурсного відбору 22 кінопроєкти за шістьма напрямами.

Зокрема, в категорії "Анімаційні телесеріали" перемогли два проєкти, зокрема: "Хоробрі зайці" (другий сезон) Тіма Ференбаха і "Школа для малих чудовиськ" Романа Кепкала.

У категорії "Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція" перемогли чотири проєкти: "Соломен" Олександра Березаня, "Мільйонери" Семена Горова, "Дике літо в Криму" Оксани Тараненко, "Режисер" Костянтина Коновалова.

У категорії "Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукція" перемогли три проєкти: "Алаґьоз" Марії Ібрагімової, "Дім" Ор Сінай, "Транзитні Часи" Ани-Феліції Скутельніцу.

У категорії "Неігрові фільми міжнародна копродукція" перемогли п'ять проєктів, серед яких: "Революція на граніті: робота над помилками" Тараса Ткаченка та "Піратський майбутнє" Юджина Юрга.

У категорії "Ігрові телесеріали" перемогли сім проєктів, з яких: "Наша Галя" Наталії Ворожбит і "Скажені сусіди" Олега Борщевського.

У категорії "Неігрові телесеріали" переміг один проєкт - "Грай як дівча" Романа Блажана.