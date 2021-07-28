Мінкультури оголосить повторний конкурс на посаду заступника глави Державної служби з етнополітики та свободи совісті

Ніхто з кандидатів, як запевнили у відомстві, не пройшов співбесіди.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосить повторний конкурс на посаду заступника глави Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

"НАДС рекомендувало до наступного етапу - співбесід у органі призначення, яким є МКІП, - трьох кандидатів: Ларису Левченко, Юрія Решетнікова, Романа Небожука. За результатами фінальних співбесід у Міністерстві культури та інформаційної політики переможець відсутній", – йдеться у повідомленні.

LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів з подачі очільника Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) можуть призначити Юрія Решетникова, которого вважають прибічником Московського патріархату, який виступає з критикою ПЦУ і проти візиту патріарха Варфоломія в Україну.

Юрій Решетников у 2009-2010 рр. очолював комітет Державний комітет України у справах національностей та релігій. У 2019 році двічі намагався очолити ДЕСС, але обидва рази провалився на конкурсі.

Наразі він є помічником депутата Верховної Ради від “Батьківщини” Валерія Дубіля, котрий відомий своєю прихильністю до Московського патріархату.