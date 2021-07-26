У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Літак "Белавіа" подав сигнал лиха на шляху до Анталії (оновлено)
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
ГоловнаКультура

​Українка Оксана Линів стала першою жінкою - диригенткою на Байройтському фестивалі

Линів відкривала захід 25 липня прем’єрою "Летючого голландця".

​Українка Оксана Линів стала першою жінкою - диригенткою на Байройтському фестивалі
Оксана Линів
Фото: facebook.com/Oksana-Lyniv-conductor

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю у німецькому Байройті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Байройтський фестиваль – один із найвідоміших у світі музичних фестивалів, присвячений творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Линів відкривала захід 25 липня прем’єрою "Летючого голландця". Серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель з чоловіком, пише Spiegel.

Меркель із задоволенням відреагувала на те, що вперше за 145 років на диригентську трибуну Байройтського фестивалю стала жінка. Коли її попросили це прокоментувати, вона лаконічно відповіла: "Нарешті!"

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини, перша головна диригентка Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Вона працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році  Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, засновану оперним часописом Oper!Das Magazin.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також