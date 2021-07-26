​Українка Оксана Линів стала першою жінкою - диригенткою на Байройтському фестивалі

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю у німецькому Байройті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Байройтський фестиваль – один із найвідоміших у світі музичних фестивалів, присвячений творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Линів відкривала захід 25 липня прем’єрою "Летючого голландця". Серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель з чоловіком, пише Spiegel.

Меркель із задоволенням відреагувала на те, що вперше за 145 років на диригентську трибуну Байройтського фестивалю стала жінка. Коли її попросили це прокоментувати, вона лаконічно відповіла: "Нарешті!"

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини, перша головна диригентка Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Вона працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, засновану оперним часописом Oper!Das Magazin.