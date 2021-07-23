Мелітополь проводить конкурс на меморіал жертвам Голодоморів в Україні

Представники громади Мелітополя, за підтримки місцевої влади, ініціювали встановлення у місті меморіалу жертвам Голодоморів в Україні. Щоб забезпечити належний рівень виконання, мелітопольський Фонд збереження історико-культурної спадщини України у партнерстві із платформою культури пам'яті Минуле / Майбутнє / Мистецтво оголосили закритий конкурс проєктів.

Конкурс оцінюватиме експертна рада, до складу якої входять мистецтвознавиця та кураторка Єлизавета Герман, скульптор Назар Білик, культурна менеджерка Катерина Семенюк та засновники архітектурного бюро “Форма” Ірина Мірошникова й Олексій Петров. Після попереднього дослідження, вони запросили до участі п'ятьох художників, які запропонують різні проєкти нового меморіалу. Учасники конкурсу відвідали Мелітополь, поспілкувались із місцевими краєзнавцями та, разом із експертною радою, запропонували місце для встановлення меморіала. Місцева влада затвердила це місце, і тепер конкурсанти розроблятимуть проєкти з врахуванням вимог конкретної локації.

Участь у конкурсі беруть Лія Достлєва, Павло Ковач, Віталій Кохан, дует Ярема Малащук та Роман Хімей, Даниїл Шуміхін.

“Такі глибокі суспільні травми, як Голодомори 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років, потребують актуальних підходів. Сьогодні в Україні тривають пошуки мови, зокрема художньої мови, якою можна говорити про історичні трагедії. Знайти доречні рішення допомагають сучасні комеморативні практики, що активно використовують засоби мистецтва”, – говорять організатори конкурсу.

Восени 2021 року експертна рада обере переможця. Відкриття меморіалу заплановане на листопад 2022 року.