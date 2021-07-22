Ювілейний фестиваль короткого метру KISFF оголосив програму

Десятий фестиваль короткого метру KISFF відбудеться з 4 до 8 серпня в кінотеатрі «Київська Русь» та на інших локаціях.

10-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів KISFF зібрав 29 тематичних кінопрограм, що об'єднують 179 короткометражних фільмів з усього світу. У фокусі картин KISFF 2021 — джентрифікація, фемінізм, відкритість, кордони, пошук ідентичності, гумор і почуття. Кілька кінопрограм будуть доступні онлайн. Паралельні покази пройдуть в Одесі та Чернівцях.

До десятиріччя фестивалю, в рамках ретроспективи «Український короткий метр: становлення» всі охочі зможуть подивитися під зорями короткометражні фільми Нарімана Алієва, Катерини Горностай, Павла Острікова, Марини Степанської та Анатолія Лавренішина. Глядачам пропонується прослідкувати, як змінився короткий метр за десятиліття у програмах «KISFF 10 років: найкращі світові фільми» і «KISFF 10 років: вибрані українські фільми». Кінопокази відбудуться в парку ім. Тараса Шевченка. На український короткий метр вхід вільний.

У фокусі KISFF персональні ретроспективи першої режисерки в історії кіно, француженки Аліс Ґі-Блаше та сучасного французького режисера Вільяма Лабурі, чимало короткометражних фільмів якого були представлені в різні роки на KISFF.

Програма «Азіатика» продовжує подорож світом. Найкращі короткі метри азійських країн покажуть у секціях програми «Корейська інді-анімація», «Любовний настрій» і «Крізь В’єтнам».На глядачів чекають творіння незалежних аніматорів із Південної Кореї. Кіно про кохання та роботи в’єтнамських режисерів.

Пропонують новий погляд на знайомі кожному проблеми програми «До житлового питання», «Over The Border», «Додому й назад». За словами організаторів, у фільмах цих програм автори шукають рідні місця, досліджують виклики трудової міграції, окреслюють можливості боротьби за місто й право на нього.

Окрему увагу фестиваль приділяє програмам «Квір-анімація», «Out & Proud» та «FEM* RIOT», які фокусуються на прийнятті інакшості та гендерних питаннях.

Фестиваль проходить за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно. У співпраці з Французьким інститутом в Україні, Goethe-Institut в Україні, Польським інститутом у Києві та Австрійський культурний форум у Києві.