Сформовано новий склад комісії на виборах гендиректора "Мистецького арсеналу"

У Державному управлінні справами провели повторне жеребкування, щоб визначити кандидатів до складу комісії, яка обере генерального директора "Мистецького арсеналу".

Про це повідомляє "Суспільне".

Свої кандидатури подали 37 громадських організацій у сфері культури. Жеребкування відбулося 21 липня. Під час нього було обрано трьох членів комісії: Векленка Олега Анатолійовича (ГО "Арт-лабораторія"); Філевську Тетяну В'ячеславівну (ГО "Музей майдану") та Кривду Наталію Юріївну (ГО "Контекст").

Ще трьох членів призначило ДУС; Бистрицький Євген Костянтинович, філософ; Коваль Олександра, директорка Інституту книги; Сеітаблаєв Ахтем Шевкетович, режисер та актор.

І жеребкування, і призначення трьох членів від органу управління (ДУС) відбулося через те, що шість членів попереднього складу комісії склали з себе повноваження. Вони подали заяви щодо неможливості їхньої участі у повторному конкурсі.

Троє представників трудового колективу "Мистецького арсеналу" залишилися у складі журі: Гліб Вишлінський, виконавчий директор громадської організації Центр економічних стратегій; Мирослава Лубківська (Мирослава Барчук), українська журналістка та телеведуча; Ірина Подоляк, заступниця міністра культури та інформаційної політики у 2019 - 2020 роках.

Нагадаємо, вибори директора "Мистецького арсеналу" на найближчі п'ять років мали відбутися 6 липня. Проте жоден з дев'яти кандидатів не отримав необхідну більшість голосів – п'ять.

З цієї причини голова комісії Василь Чернець оголосив повторний конкурс. Новий директор "Мистецького арсеналу" буде обраний не раніше як у вересні.