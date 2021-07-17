Koktebel Jazz Festival цьогоріч пройде у новому форматі на Херсонщині

Після перерви фестиваль повертається в повноцінному форматі до моря.

Український фестиваль Koktebel Jazz Festival у 2021 році пройде в селі Щасливцеве на Арабатській Стрілці на початку вересня.

Про це пише nv.ua.

“Після вимушеної перерви 18-й фестиваль Koktebel Jazz Festival повертається. Він пройде в селі Щасливцеве, розташованому на Арабатській стрілці в Генічеському районі Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Знаменитий Джаз Коктебель повертається з новим форматом. Він складатиметься з двох подій: звичного музичного Koktebel Jazz Festival, який пройде на трьох сценах Nu Stage, Jazz & Blues Cafe і Open Stage з 2 по 5 вересня, і інтерактивної арт-події Koktebel Arabatka Residence, яке триватиме з 29 серпня по 5 вересня.

Koktebel Аrаbаtkа Residence – це сім арт-резиденцій, на яких сім кураторів представлять сім творчих концепцій. В кінці фестивалю результати їх роботи зможуть побачити всі охочі.

Арт-резиденції проекту Koktebel Arabatka:

1. ARTISHOK Residence для художників. Куратор Ганка Третяк

2. BIRUCHIY 021 або Час, який не втрачено. Куратор Костянтин Дорошенко

3. Jazz Kids Residence — дитяча арт-резиденція. Куратор Анна Оборська

4. Jazz & Blues Residence — арт-резиденція для джазових музикантів. Куратор Майк Кауфман-Портніков

5. Koktebel Imaginarium Residence — арт-резиденція для артистів перформативними мистецтв: перкусіоністів, артистів вогняних, світлодіодних шоу. Куратор Маріанна Мороз

6. О! Крим — резиденція, присвячена Криму. Куратор Сергій Мокрушин

7. Open Music Residence — резиденція для музикантів, готових експериментувати або представити нове бачення своєї творчості. Куратор Серж Федотов.

Відбір художників для участі проводитимуть куратори. Відібрані за конкурсом учасники отримають гранти для реалізації проектів в резиденціях або на сценах фестивалю. Івенти від резиденцій гості зможуть відвідувати безкоштовно.

“Я вважаю арт-резиденцію одним з найрезультативніших прийомів для художника, музиканта і взагалі будь-якого творця, щоб створити щось надзвичайне. Цей формат дозволяє повністю зануритися у творчість, відійти від повсякденності, наблизитися до природи, знайти інсайт в бесіді з однодумцями. Ми давно думали над тим, що можна і потрібно створити справжнє ком’юніті для творців. Впевнені, цей проект принесе свіже повітря і створить особливу атмосферу. А особлива атмосфера — це і є справжній магніт подієвого туризму”, – розповіла президент Koktebel Jazz Festival Лілія Млінарич.

Зазначимо, після окупації Росією Криму український фестиваль, що проходив в Коктебелі, переїхав на материкову частину України. Він проходив на курорті Затока, Чорноморську, а також в Києві в клубі ЮБК, що на Трухановому острові.

Після перерви фестиваль повертається в повноцінному форматі до моря.

Нагадаємо, вчені робочої групи Національної академії наук, яка займається прогнозуванням розвитку епідемії коронавірусу в Україні, назвала недоцільним проведення масових заходів на кшталт Atlas Weekend. За даними столичної мерії, фестиваль, який тривав з 5 до 11 липня, відвідали понад 600 тисяч осіб.

Зараз в Україні спостерігається мінімальна за рік захворюваність на коронавірус, але вчені попередили, що це зменшення близьке до завершення.