Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Російський музикант Петро Мамонов помер від коронавірусу
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Число загиблих внаслідок злив і повені у Німеччині зросло до 42 (оновлено)
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
Верховна Рада відправила Авакова у відставку
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
На Харківщині зіпсували понад 9 тис. доз вакцини Pfizer
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Кабмін призначив доплату 2000 гривень пенсіонерам МВС і ЗСУ
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
ГоловнаКультура

NAMU відкриє виставку робіт з арт-буку Сергія Жадана «Список кораблів»

Твори художниці Катерини Касьяненко, що увійшли до арт-буку, можна буде побачити з 28 липня до 8 серпня

NAMU відкриє виставку робіт з арт-буку Сергія Жадана «Список кораблів»
Фото: NAMU

В Національному художньому музеї України відбудеться презентація проєкту Катерини Косьяненко «Список кораблів». Відкриття виставки відбудеться 28 липня о 18.00 за участі Сергія Жадана, Катерини Косьяненко та кураторки проєкту Тетяни Швед Безкоровайної. Вхід на відкриття вільний, за попередньою реєстрацією

На думку організаторів виставки, роботи художниці постають візуальним відповідником поезії, що органічно об’єднує сучасну українську буденність та біблійні алюзії. Ідея поєднати вірші Сергія Жадана з роботами Катерини Косьяненко належить директорці S.T. ART Foundation Тетяні Швед Безкоровайній. 

Катерина Косьяненко – українська художниця, у 2005  році закінчила асистентуру-стажування НАОМА, у 2009 році стажувалася в Cite internationale Des arts (Франція, Париж), у 2011 році стажувалася в Краківській академії образотворчого мистецтва ім. Я. Матейка. Працює в галузі станкового малярства. Її роботи були представлені на виставках у Осінньому Салоні (2003, 2006, Salon D’Automnе, Париж, Франція), VII Флорентійському бієнале сучасного мистецтва (2009, Florence Biennale, Італія). Твори Косьяненко зберігаються у музейних та приватних мистецьких збірках України, Польщі, Франції, Нідерландів, Великобританії, США, ОАЕ, Канади, Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також