NAMU відкриє виставку робіт з арт-буку Сергія Жадана «Список кораблів»

Твори художниці Катерини Касьяненко, що увійшли до арт-буку, можна буде побачити з 28 липня до 8 серпня

В Національному художньому музеї України відбудеться презентація проєкту Катерини Косьяненко «Список кораблів». Відкриття виставки відбудеться 28 липня о 18.00 за участі Сергія Жадана, Катерини Косьяненко та кураторки проєкту Тетяни Швед Безкоровайної. Вхід на відкриття вільний, за попередньою реєстрацією.

На думку організаторів виставки, роботи художниці постають візуальним відповідником поезії, що органічно об’єднує сучасну українську буденність та біблійні алюзії. Ідея поєднати вірші Сергія Жадана з роботами Катерини Косьяненко належить директорці S.T. ART Foundation Тетяні Швед Безкоровайній.

Катерина Косьяненко – українська художниця, у 2005 році закінчила асистентуру-стажування НАОМА, у 2009 році стажувалася в Cite internationale Des arts (Франція, Париж), у 2011 році стажувалася в Краківській академії образотворчого мистецтва ім. Я. Матейка. Працює в галузі станкового малярства. Її роботи були представлені на виставках у Осінньому Салоні (2003, 2006, Salon D’Automnе, Париж, Франція), VII Флорентійському бієнале сучасного мистецтва (2009, Florence Biennale, Італія). Твори Косьяненко зберігаються у музейних та приватних мистецьких збірках України, Польщі, Франції, Нідерландів, Великобританії, США, ОАЕ, Канади, Росії.