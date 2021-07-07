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У Вільнюсі проходить виставка українського авангардиста Богомазова

В експозиції представлені 36 творів художника.

У Вільнюсі проходить виставка українського авангардиста Богомазова
Національний художній музей Литви

Під патронатом дружини президента України Олени Зеленської та першої леді Литовської Республіки Діани Наусєдєнє в Національному художньому музеї Литви відкрили виставку видатного українського авангардиста "Олександр Богомазов: творча лабораторія".

Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента.

"Виставка відомого українського художника-авангардиста демонструє дружні культурні зв’язки України та Литви, а також знайомить відвідувачів із самоідентичним українським мистецтвом. Це відкриття нового імені для литовської публіки", – зазначила Зеленська.

Виставку організував Національний художній музей України в партнерстві з "Мистецьким Арсеналом". Це друга виставка українсько-литовського культурного проекту "Цикл міжнародних виставок «Національні музеї Литви та України»".

В експозиції представлені 36 творів Олександра Богомазова, серед них - знамениті "Пилярі", "Правка пил" з триптиха "Пилярі", та п'ять творів з колекції "Мистецького Арсеналу".

"Олександр Богомазов був надзвичайним художником, який занурився у світ мистецьких досліджень, прагнучи знайти свою формулу сучасного ідеального світу та наповнити власні картини динамікою та емоціями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаэмо, президент Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

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