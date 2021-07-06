Секретар РНБО назвав стратегічних партнерів України: на першому місці Великобританія, потім - США і країни Балтії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає Великобританію головним стратегічним партнером України.

Про це він сказав у інтерв'ю Forbes.

"На першому місці Велика Британія, а потім США та країни Балтії. І ще Польща та інші, але до певного моменту: якщо ми проявимо слабкість, то частина з них можуть перестати ставитися до нас дружньо", - відповів він на питання журналістки про стратегічних партнерів України.

Показово, що Данілов не назвав Францію та Німеччину, які відіграють провідну роль у мирних переговорах з Російською Федерацією. Секретар РНБО вважає ці країни "морально відповідальними" за російську окупацію території України.

"Французи, наприклад, у 2008 році займалися перемовинами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на «Містралі» від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької і Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є. Я не є дипломатом, і мені ніхто не забороняє називати речі своїми іменами. Росія напала на Грузію та Україну після того, як ці країни в 2008 році в Бухаресті заблокували нам план дій щодо членства в НАТО. Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими та французькими представниками, я їм про це кажу", - сказав Данілов.

Він додав, що останнім часом Німеччина "змінила свій тон" по відношенню до України.

Нагадаємо, що у кінці 2020 року Україна та Великобританія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінила угоду про асоціацію з ЄС у зв'язку з брекзітом.