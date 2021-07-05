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Порошенко про річницю визволення Слов'янська: "Це був переломний момент"

Запеклі бої за міста Донецької області точилися декілька місяців.

Порошенко про річницю визволення Слов'янська: "Це був переломний момент"
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко нагадав про річницю визволення Слов'янська, котрий звільнили від окупатнів 5 липня 2014 року.

"Запеклі бої за міста Донецької області, з яких можна контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів, точилися декілька місяців влітку 2014. Саме тоді чи не вперше українські військові зіткнулася із диверсійними групами регулярних російських військ. І ворог не зміг утриматися тут надовго.

Разом зі Слов’янськом героїчними зусиллями українських військових були звільнені Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Очищення цих міст мало величезне символічне значення. Це були перші перемоги українського контрнаступу. Це був переломний момент, з якого почалося звільнення окупованих районів Донеччини та Луганщини та повернення людей до нормального життя. Ми звільнили більшу частину краю", - написав Порошенко у фейсбуці.

Він нагадав, що під час звільнення українських міст і містечок особливо відзначилися солдати та офіцери 79-ї та 95-ї аеромобільних бригад, 25-ї та 80-ї повітряно-десантних бригад та окремого загону спецпризначення.

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