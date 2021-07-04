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НКРЕКП збирається на екстрене засідання

Розглядатимуть врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії.

НКРЕКП збирається на екстрене засідання

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у неділю, 4 липня, проведе екстрене засідання.

Засідання розпочнеться о 21:00, повідомляє пресслужба відомства.

На засідання винесено одне питання - про врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії.

Інших подробиць немає.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за три дні липня, з 2 по 4 липня ціна електроенергії на РДН знизилася майже в 3,5 раза порівняно з ціною на 1 липня - зі 1450,65 грн/МВт-год до історичного мінімуму у 2021 році в 426,06 грн/МВт-год на 4 липня.

При цьому обсяг РДН знизився до 44,9 тис. МВт-год з 81,58 тис. МВт-год на 1 липня. Порівняно з 3 липня він виріс на 2 тис. МВт-год.

НКРЕКП у відповідь на різке зниження ціни на РДН у перші дні липня рекомендувала учасникам ринку не орієнтуватися на ринок РДН як індикатив ціни в двосторонніх договорах, а використовувати фіксовану ціну, за якою продається і купується ресурс.

Падіння ціни регулятор пояснив виведенням попиту з РДН на ринок двосторонніх договорів (РДД) окремими учасниками ринку.

За результатами торгів на 5 липня ціна підвищилася до 505,68 грн/МВт-год.

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