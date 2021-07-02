Справа проти генерала Павловського - “димова завіса” для відволікання уваги

Справа проти генерала Павловського – це чергова атака на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії. Про це заявили народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» у Печерському суді. Вони вважають, що влада створює інформаційну «димову завісу» для відволікання уваги від «вагнергейту» та масштабних розкрадань і корупції у команді Зеленського.

«Думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що ця справа є політично вмотивованою. Сьогодні ми отримуємо ще один доказ того, що правоохоронні органи діють за злочинними вказівками Офісу президента Зеленського. Ми всі з вами чули «плівки Труби» і розуміємо, від кого залежить ДБР і як воно виконує вказівки Офісу Зеленського. Я думаю, настане той час, коли ми почуємо і плівки Зеленського відносно тих подій, свідками яких ми сьогодні стаємо», – переконаний співголова фракції Артур Герасимов.

«Якщо згадати всі справи, які порушувалися, до речі, за ініціативи спочатку Портнова, який є соратником Януковича, то ми можемо згадати справу по так званим «неякісним» бронежилетам, яка розвалилася. При цьому абсолютно не хочуть розслідувати справи стосовно закупівлі в Чехії за вдвічі більшою ціною некондиційних снарядів для «Рапір», не хочуть розслідувати закупівлю для Міністерства оборони автомобілів «Козак» в 2020 році теж за завищеними цінами, ніж закуповувалися в попередні роки», – говорить Володимир Ар’єв.

«Ні прокуратура, ні ДБР сьогодні не хочуть навіть дивитися в цей бік. Сьогодні для того, щоб відвести увагу від злочинів, розкрадання і клептоманії команди Зеленського, яка сьогодні є в МО, відбувається такий судово-правовий фарс. Він триває з 2019 року, витрачаються державні кошти, адже робота суддів, прокурорів, ДБР високо оплачується», – наголосив депутат Володимир Ар’єв.

Він також зауважив, що команда Зеленського продовжує нав’язувати тезу, що у війні винен не Путін, а ті, хто йому чинили опір протягом 5 років.

«Ми бачимо, що одна за одною розвалюються справи, які порушили в 2019-му, 2020-му, 2021-му. Я абсолютно переконаний, що цю справу чекає така сама доля. Але тим більше важлива увага суспільства, щоб Зеленський і всі навколо нього зрозуміли – і за це доведеться відповідати», – резюмував депутат Ростислав Павленко.