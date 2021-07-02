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Кулеба закликав країни приєднуватися до "Кримської платформи" заради міжнародної безпеки

Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня.

Кулеба закликав країни приєднуватися до "Кримської платформи" заради міжнародної безпеки
Фото: slovoidilo.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає світових лідерів приєднуватися до "Кримської платформи", щоб об'єднати зусилля для реінтеграції та деокупації Кримського півострова, а також відстояти міжнародні інтереси.

Про це Кулеба написав у твіттері.

"«Кримська платформа» багатогранна. Ми запрошуємо всі країни працювати над тими аспектами, які їх найбільше хвилюють. Ви хочете зосередитися на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода навігації? Заходьте. Міжнародна безпека, свобода віросповідання, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо всіх", - зазначив голова української дипломатії.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

Голова МЗС Дмитро Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму. Президент Володимир Зеленський запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.

У російському МЗС заявили, що будуть розглядати участь будь-яких країн у "Кримській платформі" як недружній щодо Росії крок і пряме посягання на її територіальну цілісність.

Українське МЗС розцінило погрози РФ майбутнім учасникам Кримської платформи як "політичний булінг".

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