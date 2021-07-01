Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала схему працевлаштування українців на військових об’єктах Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівельної галузі залучались до робіт у межах замовлень Міністерства оборони та Прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ.

"Утім таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 та 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та рішенню РНБО України від 27.08.2014 «Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики»", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, у "схемі" був присутній колишній працівник одного з конструкторських бюро, що нині входить до ДК "Укроборонпром". Він брав безпосередню участь у будівництві протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Матеріали скеровано на розгляд суду.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.

Раніше СБУ викрила агента російських спецслужб, який планував вивезти з України військові прилади.