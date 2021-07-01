Рустем Умєров про ухвалення законів з пакету “Кримської платформи”: ми ведемо впевнену дипломатичну боротьбу за Крим

Закон про корінні народи та закон про скасування вільної економічної зони «Крим» - це впевнений крок до деокупації Криму. Про це сказав народний депутат «Голосу» Рустем Умєров, який є ініціатором закону про скасування ВЕЗ «Крим».

«Ми даємо чіткий сигнал кримським татарам та світові, що українська влада продовжує дипломатичну боротьбу за Крим. Україна має показати світу, що ми не лише просимо про допомогу, а й робимо важливі кроки для деокупації», — сказав Умєров.

Він додав, що пакет законів «Кримська платформа» — це не тільки впевнені кроки з деокупації півострова, але й також кроки до інтеграції корінних народів та дотримання захисту їхніх прав.

«Сьогодні ми ухвалили перші два важливих законопроєкта з пакету Кримської платформи — закон про корінні народи та закон про скасування вільної економічної зони «Крим». Закон про корінні народи — дуже важливий документ для кримських татар. Ми чекали на його ухвалення майже 30 років», — сказав Умєров.

Він пояснив, що термін «корінні народи» з’явився у Конституції ще 25 років тому. Конституція каже, що права корінних народів визначають виключно закони України. Але до сьогодні такого закону в Україні не було.

«Ключове в законі — ми нарешті дали визначення, хто такі корінні народи. Корінні народи — це народи, які історично сформувались виключно на території України, мають власну мову, культуру та традиції, але, при цьому, не мають іншої історичної Батьківщини, крім України. Це — кримські татари, караїми та кримчаки. Також у законопроєкті закріпили культурні, освітні та мовні права корінних народів. Наприклад, видавати ЗМІ мовою корінних народів», — пояснив депутат.

Він додав, що усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Тож Україна приводить своє у відповідність до міжнародного законодавства, у тому числі і нормативних актів ООН.

«Інший важливий закон, який ми сьогодні ухвалили — закон про скасування вільної економічної зони «Крим». ВЕЗ «Крим» — це дискримінаційний для людей та ганебний з юридичної точки зору закон. На міжнародних майданчиках ми постійно звертаємо увагу наших колег на системні порушення прав людей, а самі вже восьмий рік на рівні закону прирівнюємо наших людей з кримською пропискою до іноземців», — сказав Умєров.

Парламентар пояснив, що сьогодні всі люди, які залишились жити в Криму чи мають кримську прописку, на рівні закону прирівнюються до нерезидентів, тобто іноземців. Це створює їм додаткові проблеми для здійснення банківських послуг чи під час процедур успадкування майна.

Інший момент — з 2015 року Україне не веде жодної торгівлі з окупантом. Але у нас досі діяв застарілий закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» і особливості здійснення економічних відносин». Це створює тіньові можливості для нечесних бізнесменів продовжувати торгівлю з окупантом.

«Я постійно чую від людей з Криму прохання скасувати нарешті цей закон. Над цим законом ми більше року працювали із представниками Меджлісу, громадянського суспільства, представництвом президента в Криму, десятком державних установ та колегами з парламенту. Він виважений, юридично коректний та діє в інтересах національної безпеки України», — наголосив Умєров.